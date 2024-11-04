Лучшая теннисистка мира Арина Соболенко одержала вторую победу подряд перед матчем с Еленой Рыбакиной

Первая ракетка мира Арина Соболенко (Беларусь) одержала победу в рамках второго матча групповой стадии Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает корреспондент NUR.KZ.
Соперницей белорусской спортсменки выступила четвертая ракетка мира из Италии Жамин Паолини. Встреча завершилась победой Арины Соболенко по ходу двух сетов с общим счетом 6:3, 7:5.
Матч длился один час и 31 минуту. За это время лучшая теннисистка мира успела реализовать пять брейк-поинтов из девяти попыток, допустила шесть двойных ошибок, а также пять раз подала мяч навылет.
В заключительном матче Фиолетовой группы Соболенко встретится с первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной (пятое место в мировом рейтинге WTA). Для казахстанки эта игра может стать заключительной в рамках турнира.
Матч между Рыбакиной и Соболенко состоится 6 ноября.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2182926-luchshaya-tennisistka-mira-arina-sobolenko-oderzhala-vtoruyu-pobedu-podryad-pered-matchem-s-elenoy-rybakinoy/