Рыбакина проиграла первый матч на Итоговом турнире WTA

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина с поражения стартовала на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая пятое место в мировом рейтинге, встретилась в первом туре Фиолетовой группы с итальянкой Жасмин Паолини — четвертой ракеткой планеты.

Матч продлился два сета и завершился поражением Рыбакиной со счетом 6:7 (5:7), 4:6. Соперницы провели на корте 1 час 44 минуты.

За время встречи казахстанка выполнила восемь эйсов, совершила одну двойную ошибку и реализовала один из пяти брейк-пойнтов.

Для Рыбакиной это был первый официальный матч с конца августа, когда она снялась со второго круга US Open. С того момента спортсменка боролась с проблемами со здоровьем.

Напомним, в субботу в другой встрече первого тура Фиолетовой группы белоруска Арина Соболенко обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь. В полуфинал Итогового турнира, который проходит на харде, выйдут две сильнейшие теннисистки квартета.

Перед стартом соревнований в столице Саудовской Аравии Рыбакина прояснила ситуацию со своим тренерским штабом. Казахстанка будет работать с Гораном Иванишевичем, среди подопечных которого был Новак Джокович.

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