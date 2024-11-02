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Первая ракетка мира с победы стартовала на Итоговом турнире WTA

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко
Арина Соболенко: Darrian Traynor/Getty Images

Лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в первом матче на Итоговом турнире WTA в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, передает корреспондент NUR.KZ.

Стартовую встречу на турнире первая ракетка мира проводила с китайской теннисисткой, олимпийской чемпионкой Чжэн Циньвэнь, которая занимает 7-ю строчку в рейтинге WTA.

Теннисистки провели на корте 1 час и 25 минут. Матч продлился два сета и завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Соболенко.

Следующие матчи белорусская спортсменка проведет против лучшей теннисистки Казахстана, пятого номера мирового рейтинга Елены Рыбакиной, а также четвертой ракетки мира итальянки Жасмин Паолини.

Отметим, общий призовой фонд Итогового турнира составит 15 миллионов 250 тысяч долларов США (7.4 миллиарда тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2182166-pervaya-raketka-mira-s-pobedy-startovala-na-itogovom-chempionate-wta/

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