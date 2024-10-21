Лучший теннисист Казахстана потерял несколько позиций в мировом рейтинге

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик выпал из топ-30 мирового рейтинга, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Обновленная версия рейтинга вышла в понедельник. Бублик потерял четыре позиции и опустился на 32-ю строчку.

На минувшей неделе казахстанец мог выступить на домашнем турнире в Алматы, однако перед стартом этих соревнований он снялся из-за проблем со здоровьем.

Вторая ракетка страны Александр Шевченко поднялся на два места и занял 59-ю позицию. Лидером мирового рейтинга остается итальянец Янник Синнер, который на минувшей неделе выиграл выставочный турнир в Саудовской Аравии.

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов поднялся в соответствующей категории. Он улучшил положение на две строчки и теперь занимает 55-е место.

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