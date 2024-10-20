Синнер победил Алькараса в финале выставочного турнира в Саудовской Аравии

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса в финале выставочного турнира Six Kings Slam в Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая и вторая ракетка мира встретились в решающем матче хардовых соревнований в Эр-Рияде.

Синнер одержал волевую победу со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 и стал чемпионом Six Kings Slam.

Итальянец впервые в сезоне обыграл Алькараса, однако этот результат не войдет в официальную статистику.

Ранее в матче за третье место турнира в Саудовской Аравии серб Новак Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля. Также в соревнованиях участвовали россиянин Даниил Медведев и датчанин Хольгер Руне.

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