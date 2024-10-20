Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Синнер победил Алькараса в финале выставочного турнира в Саудовской Аравии

Опубликовано:

Итальянский теннисист Янник Синнер
Янник Синнер: Daniel Pockett/Getty Images

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса в финале выставочного турнира Six Kings Slam в Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая и вторая ракетка мира встретились в решающем матче хардовых соревнований в Эр-Рияде.

Синнер одержал волевую победу со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 и стал чемпионом Six Kings Slam.

Итальянец впервые в сезоне обыграл Алькараса, однако этот результат не войдет в официальную статистику.

Ранее в матче за третье место турнира в Саудовской Аравии серб Новак Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля. Также в соревнованиях участвовали россиянин Даниил Медведев и датчанин Хольгер Руне.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2176350-sinner-pobedil-alkarasa-v-finale-vystavochnogo-turnira-v-saudovskoy-aravii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie