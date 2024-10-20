"Рахмет всем": Карен Хачанов посвятил пост победному турниру в Алматы

Третья ракетка России в мужском одиночном разряде Карен Хачанов опубликовал в Instagram-аккаунте пост по итогам победного турнира в Алматы, передает NUR.KZ.

Хардовые соревнования ATP 250 в южной столице Казахстана завершились в воскресенье. Хачанов в финале обыграл канадца Габриэля Диалло и взял седьмой трофей в профессиональной карьере.

"Очень важная и эмоциональная победа для меня в Алматы. Седьмой титул. Всю неделю чувствовал себя как дома. Рахмет всем за вашу энергию и такую поддержку на протяжении всего турнира", — написал Хачанов.

Алматы впервые принял соревнования мирового теннисного тура. С 2020 по 2023 год хозяйкой этого старта была Астана. Планируется, что в следующем сезоне турнир вновь пройдет в Алматы.

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