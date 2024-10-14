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Первая ракетка Казахстана стремительно взлетела в мировом рейтинге

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Казахстанская теннисистка Анна Данилина
Анна Данилина. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина узнала место в обновленном рейтинге WTA, передает NUR.KZ.

Данилина после завоевания титула в китайском Ухане на турнире серии категории WTA 1000 поднялась сразу на девять строчек и теперь занимает 22-ю позицию в рейтинге парного разряда Женской теннисной ассоциации.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева, сегодня стартовавшая на турнире WTA 500 в Нинбо (Китай), также улучшила позиции и теперь занимает 111-е место.

Женский мировой рейтинг в парном разряде возглавляет представительница Чехии Катержина Синякова. Следом за ней располагается Эрин Рутлифф из Новой Зеландии. Замыкает топ-3 украинская теннисистка Людмила Киченок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2173986-pervaya-raketka-kazahstana-stremitelno-vzletela-v-mirovom-reytinge/

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