Казахстанка Юлия Путинцева с победы стартовала на турнире в Китае

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Нинбо (Китай), передает корреспондент NUR.KZ.
Путинцева, занимающая 32-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации, проводила стартовую встречу турнира против американки Кэролайн Доулхайд (100 WTA).
Встреча продлилась 1 час и 7 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:0 в пользу казахстанской теннисистки. На старте игры Путинцева проигрывала 0:2, но после выиграла 12 геймов подряд.
Вторая ракетка страны во время матча допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 возможных.
Во втором круге Юлия Путинцева сыграет с победительницей матча между местной спортсменкой Ван Яфань и представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2173975-kazahstanka-yuliya-putinceva-s-pobedy-startovala-na-turnire-v-kitae/
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