Казахстанка Анна Данилина стала чемпионкой престижного турнира в Китае

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина выиграла финальный матч на турнире категории WTA 1000 в китайском Ухане, передает корреспондент NUR.KZ.
Лучшая казахстанская парница в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой боролись за титул хардового турнира в Ухане с американским тандемом Джессики Пегулы и Айши Мухаммад.
Встреча продлилась два сета и завершилась со счетом - 6:3, 7:6 (8:6 - тай-брейк).
В первом сете в счете повели Данилина с напарницей. Они отдали соперницам три гейма - 6:3.
В следующем отрезке теннисистки пытались закрепить преимущество, но американки навязали борьбу и противостояние перешло в тай-брейк, где сильнее оказались казахстанско-российский дуэт.
Таким образом, Анна Данилина и Ирина Хромачева стали чемпионками турнира WTA 1000 в Ухане. В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации казахстанка поднимется сразу на несколько позиций, ведь после победы ей добавят 1000 очков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2173617-kazahstanka-anna-danilina-stala-chempionkoy-prestizhnogo-turnira-v-kitae/
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