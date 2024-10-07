Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Елена Рыбакина опустилась в мировом рейтинге

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина потеряла одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации, передает NUR.KZ со ссылкой на WTA.

Обновленная версия рейтинга опубликована 7 октября. В ней Рыбакина сместилась с четвертой на пятую строчку, пропустив вперед американку Коко Гауфф. Выше также находятся полька Ига Швентек, белоруска Арина Соболенко и американка Джессика Пегула.

Рыбакина не выступала на официальных соревнованиях с конца августа, когда из-за травмы снялась перед матчем второго круга US Open. С того момента спортсменка продолжает восстановление.

Недавно первая ракетка Казахстана вошла в заявку на декабрьский выставочный турнир в ОАЭ. Пока неизвестно, где Рыбакина планирует выступить до этого. Также на прошлой неделе теннисистка опубликовала кадры отдыха в Алматы.

В мировом рейтинге опустилась и Юлия Путинцева. Вторая ракетка Казахстана потеряла три позиции и теперь идет на 35-й строчке.

Поднялась в рейтинге первый номер страны в парном разряде. Анна Данилина в соответствующей категории улучшила положение на три позиции и занимает 31-е место.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2170996-elena-rybakina-opustilas-v-mirovom-reytinge/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie