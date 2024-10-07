Елена Рыбакина опустилась в мировом рейтинге

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина потеряла одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации, передает NUR.KZ со ссылкой на WTA.

Обновленная версия рейтинга опубликована 7 октября. В ней Рыбакина сместилась с четвертой на пятую строчку, пропустив вперед американку Коко Гауфф. Выше также находятся полька Ига Швентек, белоруска Арина Соболенко и американка Джессика Пегула.

Рыбакина не выступала на официальных соревнованиях с конца августа, когда из-за травмы снялась перед матчем второго круга US Open. С того момента спортсменка продолжает восстановление.

Недавно первая ракетка Казахстана вошла в заявку на декабрьский выставочный турнир в ОАЭ. Пока неизвестно, где Рыбакина планирует выступить до этого. Также на прошлой неделе теннисистка опубликовала кадры отдыха в Алматы.

В мировом рейтинге опустилась и Юлия Путинцева. Вторая ракетка Казахстана потеряла три позиции и теперь идет на 35-й строчке.

Поднялась в рейтинге первый номер страны в парном разряде. Анна Данилина в соответствующей категории улучшила положение на три позиции и занимает 31-е место.

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