Елену Рыбакину заявили на выставочный турнир в ОАЭ

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина попала в число участников турнира World Tennis League в ОАЭ, передает NUR.KZ со ссылкой на организаторов.

Спортсменка представлена на официальной афише соревнований, которые пройдут с 19 по 22 декабря в Абу-Даби. В прошлом году Рыбакина также выступала на этом выставочном турнире.

Также на афише и в публикации упомянуты полька Ига Швентек, белоруска Арина Соболенко, россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев, американец Тейлор Фритц и австралиец Ник Кирьос.

Всего организаторы анонсировали участие шести мужчин из топ-12 мирового рейтинга и шести женщин из топ-10 мирового рейтинга. В числе заявленных теннисистов будут два олимпийских чемпиона.

Рыбакина на данный момент продолжает бороться с проблемами со здоровьем. Казахстанка не выступала с конца августа, когда из-за травмы снялась по ходу US Open.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.