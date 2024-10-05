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Елена Рыбакина поделилась фотографиями своего отдыха в Алматы

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина на своей официальной странице в Instagram опубликовала фотографии своего отдыха в горах Алматы, передает NUR.KZ.

Казахстанка, занимающая четвертое место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на данный момент проходит период восстановления после травмы. Она не выходила на корт с конца августа, когда из-за травмы снялась по ходу US Open.

В последнем, на данный момент, матче Елена Рыбакина одержала "сухую" победу по ходу двух сетов с общим счетом 6:1, 7:6 (7:1 в тай-брейке) над австралийкой Дестани Айявой в рамках первого раунда Открытого чемпионата США.

Ранее стало известно, что спортсменка заявлена на выставочный турнир в ОАЭ, который пройдет в декабре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2170273-elena-rybakina-podelilas-fotografiyami-svoego-otdyha-v-almaty/

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