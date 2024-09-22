Казахстанский теннисист не смог пробиться в полуфинал турнира в Китае

Третья ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Михаил Кукушкин потерпел поражение в четвертьфинальном матче турнира серии ATP 250 в китайском Ханчжоу, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанец проводил встречу с местным теннисистом Юньчаокэтэ Бу. В первом сете Михаил смог взять четыре гейма, но уступил со счетом - 4:6.

Итоговый счет - 4:6, 2:6. Кукушкин завершает выступление на турнире в Ханчжоу.

За матч Кукушкин совершил 8 эйсов, реализовал 4 брейк-принта из 7 и допустил одну двойную ошибку.

Напомним, на стадии 1/8- й Кукушкин выбил из турнира своего соотечественника, вторую ракетку Казахстана Александра Шевченко.

Ранее, первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина в тандеме с россиянкой Ириной Хромачевой стали победительницами турнира серии WTA 250 в Таиланде.

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