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Вторая ракетка Казахстана сенсационно уступил своему соотечественнику на турнире в Китае

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко. Фото: R. Hipolito/Europa Press via Getty Images

Казахстанские теннисисты Александр Шевченко и Михаил Кукушкин сыграли между собой на турнире серии ATP 250 в китайском Ханчжоу, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадии 1/8 финала хардового турнира. В первом сете победу со счетом 6:4 одержал 36-летний Кукушкин. Во втором отрезке же завязалась упорная борьба и теннисисты по очереди забирали каждый гейм. Все решилось на тай-брейке, где сильнее оказался Михаил Кукушкин. Итоговый счет - 6:4, 7:6 (7:3).

Таким образом, Александр Шевченко завершает выступление на турнире в Китае. Михаил же вышел в четвертьфинал, который пройдет завтра 21 сентября. Соперник определится позднее.

Ранее, выступление турнире в Ханчжоу завершил еще один казахстанец, победитель квалификации Денис Евсеев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2163891-vtoraya-raketka-kazahstana-sensacionno-ustupil-svoemu-sootechestvenniku-na-turnire-v-kitae/

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