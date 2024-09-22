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Казахстанка Анна Данилина стала чемпионкой турнира WTA 250 в Таиланде

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Анна Данилина и Ирина Хромачева
Анна Данилина и Ирина Хромачева. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации тенниса

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина в тандеме с россиянкой Ириной Хромачевой стали победительницами турнира серии WTA 250 в Таиланде, передает корреспондент NUR.KZ.

За титул хардового турнира казахстанско-российский дуэт боролся против представительницы Гонконга Юдис Чон Чхон и японки Моюки Утидзимы.

В первом сете Данилина и Хромачева, посеянные на турнире под первым номером выиграли со счетом 6:4.

Во втором отрезке завязалась упорная борьба, в которой сильнее были первая ракетка Казахстана и ее напарница.

Итоговый счет - 6:4, 7:5. Таким образом, Анна Данилина и Ирина Хромачева стали чемпионками турнира WTA 250 в парном разряде.

Это уже одиннадцатый трофей Анны в парном разряде под эгидой WTA. Ранее казахстанка выигрывала турниры: в Гвадалахаре (WTA 500)? в Сиднее (WTA 500), Окленде (WTA 250), Гамбурге (WTA 250), Варшаве (WTA 250), Гданьске (WTA 250), Румынии (WTA 250) и три трофея в категории WTA 125 в Италии и в Париже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2164405-kazahstanka-anna-danilina-stala-chempionkoy-turnira-wta-250-v-tailande/

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