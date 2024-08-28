Елена Рыбакина одержала победу на старте US Open

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина выиграла в стартовом круге Открытого чемпионата США по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

Четвертый номер мирового рейтинга начала выступление на хардовом турнире Большого шлема матчем с австралийкой Дестани Айявой — 194-й ракеткой планеты, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.

Рыбакина одержала победу в двух сетах со счетом 6:1, 7:6 (7:1). Соперницы провели на корте 1 час 22 минуты.

За время матча первая ракетка Казахстана реализовала три из шести брейк-пойнтов, допустила семь двойных ошибок и 11 раз подала навылет.

Во втором круге Рыбакина встретится с еще одной победительницей квалификации — француженкой Джессикой Понше, которая занимает 143-е место в мировом рейтинге.

Напомним, в преддверии US Open казахстанка прекратила сотрудничество с хорватским тренером Стефано Вуковым. Перед турниром она готовилась под руководством главного тренера мужской и женской национальных команд Юрием Щукиным.

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