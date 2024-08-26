Стало известно, с кем тренируется Елена Рыбакина перед стартом US Open

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина продолжает подготовку к турниру Большого шлема "US Open", передает NUR.KZ со ссылкой на X-аккаунт журналиста Ерика Ильясова.

Тренировку на американском корте четвертый номер мирового рейтинга проводила под руководством главного тренера мужской и женской сборной Казахстана по теннису Юрия Щукина.

Отметим, ранее, Елена Рыбакина прекратила сотрудничество с 37-летним хорватским специалистом Стефано Вуковым.

Напомним, лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сохранила четвертую позицию в одиночном разряде. Под этим номером она посеяна на US Open. В мировом рейтинге спортсменка уступает только польке Иге Швентек, белоруске Арине Соболенко и американке Коко Гауфф.

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