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Обидчица Рыбакиной сенсационно стала чемпионкой Уимблдона

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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова
Барбора Крейчикова: Robert Prange/Getty Images

31-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова одержала победу в финале Открытого чемпионата Великобритании – 2024, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В матче за трофей Крейчикова сыграла с итальянкой Ясмине Паолини (7-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации). Встреча завершилась в трех сетах с общим счетом 6:2, 2:6, 6:4.

Игра длилась один час и 58 минут. За это время новая чемпионка Уимблдона успела реализовать три брейк-поинта из семи возможных, допустила четыре двойных ошибки и пять раз подала мяч навылет.

Напомним, на стадии 1/2 финала Крейчикова одержала волевую победу над лучшей теннисисткой Казахстана и победительницей Уимблдона – 2022 Еленой Рыбакиной.

В финале мужского турнира экс-лучший теннисист мира серб Новак Джокович сыграет с испанцем Карлосом Алькасаром, матч состоится завтра, точное время пока не определено.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2133534-obidchica-rybakinoy-sensacionno-stala-chempionkoy-uimbldona/

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