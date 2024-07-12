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Стало известно, сколько Рыбакина заработала на Уимблдоне

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: instagram.com/lenarybakina

Определен гонорар четвертой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной за выступление в полуфинале Открытого чемпионата Великобритании по теннису, передает NUR.KZ.

Напомним, лучшая теннисистка страны дошла до стадии 1/2 финала Уимблдона – 2024, где уступила представительнице Чехии Барборе Крейчикове, которая занимает 32-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Согласно официальной ведомости турнира, опубликованной на сайте Уимблдона, полуфиналистки турнира получат по 715 тысяч фунтов стерлингов. Таким образом, Рыбакина за выступление на чемпионате заработала в районе 400 миллионов тенге. Разница с гонораром прошлого турнира составляет 19.2%.

В финале обидчица казахстанки сыграет с седьмой ракеткой мира из Италии Ясмине Паолини, встреча запланирована на 18 июля. Победительница получит 2.7 миллиона фунтов стерлингов, финалистка – 1.4 млн.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2133228-stalo-izvestno-skolko-rybakina-zarabotala-na-uimbldone/

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