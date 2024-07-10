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Юлия Путинцева улучшила позицию в мировом рейтинге после выступления на "Уимблдон-2024"

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Jacob King/PA Images via Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в одиночном разряде Юлия Путинцева взлетела в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после успешного выступления на Открытом чемпионате Великобритании, передает NUR.KZ.

В текущем live-рейтинге Путинцева поднялась на шесть строчек вверх и теперь занимает 29-ю позицию. В активе казахстанской теннисистки на данный момент 1756 очков.

Повышение в рейтинге произошло после сенсационной победы Юлии на стадии третьего круга над первой ракеткой мира, полькой Игой Швентек на "Уимблдоне". После этого Путинцева остановилась на стадии 1/8-й, в которой уступила 14-й ракетке мира латвийке Елене Остапенко.

Сегодня на единственном травяном турнире серии Большого шлема сыграет первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Лучшая теннисистка страны проведет встречу против 21-го номера мирового рейтинга, украинке Элины Свитолиной. Начало матча в 17:30 по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2131605-yuliya-putinceva-uluchshila-poziciyu-v-mirovom-reytinge-posle-vystupleniya-na-uimbldon-2024/

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