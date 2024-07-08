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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Mike Egerton/PA Images via Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева потерпела поражение в четвертом круге Уимблдона-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей 35-й ракетки мира на этой стадии стала латвийка Елена Остапенко, которая занимает 14-е место в рейтинге WTA и получила 13-й номер посева.

Путинцева уступила в двух сетах со счетом 2:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут.

За время встречи казахстанка реализовала два из четырех брейк-пойнтов, допустила две двойных ошибки и не совершила ни одного эйса.

Таким образом, из представительниц республики в женской сетке Уимблдона-2024 осталась только Елена Рыбакина, которая ранее в понедельник вышла в четвертьфинал.

Остапенко на следующей стадии сыграет с победительницей матча между американкой Даниэль Коллинз и чешкой Барборой Крейчиковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2130633-kazahstanskaya-tennisistka-yuliya-putinceva-ne-smogla-vyyti-v-chetvertfinal-uimbldona/

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