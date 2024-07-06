Казахстанская теннисистка сенсационно обыграла первую ракетку мира на Уимблдоне

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала волевую победу над полькой Игой Швентек в третьем круге Уимблдона-2024, передает корреспондент NUR.KZ

Спортсменка, занимающая 35-е место в мировом рейтинге, уступила в первом сете, но затем переломила ход встречи. В итоге Путинцева выиграла со счетом 3:6, 6:1, 6:2. Это ее дебютная победа над первой ракеткой мира.

Соперницы провели на корте 1 час 59 минут. За это время Путинцева реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов, допустила четыре двойных ошибки и не совершила ни одного эйса.

Казахстанка впервые в карьере дошла до четвертого круга на Уимблдоне. В следующем матче она встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко, которая занимает 14-е место в мировом рейтинге и имеет 13-й номер посева.

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