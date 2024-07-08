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Елена Рыбакина на отказе соперницы вышла в четвертьфинал Уимблдона

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Julian Finney/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в матче четвертого круга Уимблдона-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей четвертого номера мирового рейтинга на этой стадии стала россиянка Анна Калинская — 18-я ракетка планеты.

Рыбакина уступала по ходу первого сета, но выиграла его со счетом 6:3. Во втором сете казахстанка взяла три гейма подряд, после чего Калинская прекратила борьбу. Россиянка по ходу матча обращалась за помощью к врачам, ее как минимум беспокоили проблемы с запястьем и шеей.

Суммарно теннисистки провели на корте 55 минут. За это время Рыбакина реализовала три из пяти брейк-пойнтов, выполнила семь эйсов и допустила одну двойную ошибку.

В четвертьфинале Уимблдона-2024 первая ракетка Казахстана встретится с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной (21-й номер посева) и китаянкой Синьюй Ван.

Напомним, после вылета второй ракетки мира Коко Гауфф именно Рыбакина осталась самой статусной участницей травяного турнира Большого шлема в женской сетке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2130618-elena-rybakina-na-otkaze-sopernicy-vyshla-v-chetvertfinal-uimbldona/

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