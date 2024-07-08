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"Тяжелый день для украинского народа": следующая соперница Рыбакиной не сдержала слез после победы

Опубликовано:

Украинская теннисистка Элина Свитолина
Элина Свитолина. Фото: ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

Первая ракетка Украины в женском одиночном разряде Элина Свитолина не смогла сдержать слез после матча четвертого круга Уимблдона-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

На этой стадии спортсменка, получившая 21-й номер посева, разгромила китаянку Синьюй Ван со счетом 6:2, 6:1. В четвертьфинале украинка встретится с первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной.

"Конечно, с моей стороны сегодня было хорошее выступление. Но, знаете, очень тяжелый день для украинского народа, — заявила Свитолина в интервью на корте. — Было непросто сегодня сфокусироваться на матче. Трудно было с утра читать новости, а выйти затем на корт — экстремально тяжело. Но я рада, что смогла сыграть и одержать победу".

Утром в понедельник российская армия нанесла массированный ракетный удар по Киеву и другим городам Украины. В столице серьезные повреждения получила самая большая в стране детская больница. По последним данным министра внутренних дел Украины, в результате атаки в Днепропетровской области и Киеве погибли 28 человек.

Свитолина провела матч четвертого круга Уимблдона с траурной лентой на форме.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2130630-tyazhelyy-den-dlya-ukrainskogo-naroda-sleduyushchaya-sopernica-rybakinoy-ne-sderzhala-slez-posle-pobedy/

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