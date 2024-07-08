Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Рыбакина осталась самой статусной теннисисткой на Уимблдоне после вылета второй ракетки мира

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Вторая ракетка мира в женском одиночном разряде Коко Гауфф сенсационно потерпела поражение в четвертом круге Уимблдона-2024, передает корреспондент NUR.KZ

Соперницей американки на этой стадии выступила ее соотечественница Эмма Наварро, которая занимает 17-е место в мировом рейтинге и получила 19-й номер посева.

Матч продлился 1 час 15 минут и завершился в двух сетах. Наварро выиграла со счетом 6:4, 6:3.

В четвертьфинале победительница встретится с итальянкой Ясмине Паолини — седьмой ракеткой мира.

Американская теннисистка Коко Гауфф
Коко Гауфф. Фото: Robert Prange/Getty Images

После вылета Гауфф самой статусной теннисисткой на Уимблдоне-2024 осталась казахстанка Елена Рыбакина. Спортсменка занимает четвертое место в мировом рейтинге — это лучший результат среди тех, кто продолжает борьбу в женской сетке травяного турнира Большого шлема.

Первая ракетка планеты полька Ига Швентек вылетела в третьем круге, проиграв другой казахстанке Юлии Путинцевой. Третий номер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко снялась с Уимблдона перед стартом соревнований из-за травмы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2130537-rybakina-ostalas-samoy-statusnoy-tennisistkoy-na-uimbldone-posle-vyleta-vtoroy-raketki-mira/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie