Рыбакина осталась самой статусной теннисисткой на Уимблдоне после вылета второй ракетки мира

Вторая ракетка мира в женском одиночном разряде Коко Гауфф сенсационно потерпела поражение в четвертом круге Уимблдона-2024, передает корреспондент NUR.KZ

Соперницей американки на этой стадии выступила ее соотечественница Эмма Наварро, которая занимает 17-е место в мировом рейтинге и получила 19-й номер посева.

Матч продлился 1 час 15 минут и завершился в двух сетах. Наварро выиграла со счетом 6:4, 6:3.

В четвертьфинале победительница встретится с итальянкой Ясмине Паолини — седьмой ракеткой мира.

Коко Гауфф. Фото: Robert Prange/Getty Images

После вылета Гауфф самой статусной теннисисткой на Уимблдоне-2024 осталась казахстанка Елена Рыбакина. Спортсменка занимает четвертое место в мировом рейтинге — это лучший результат среди тех, кто продолжает борьбу в женской сетке травяного турнира Большого шлема.

Первая ракетка планеты полька Ига Швентек вылетела в третьем круге, проиграв другой казахстанке Юлии Путинцевой. Третий номер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко снялась с Уимблдона перед стартом соревнований из-за травмы.

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