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"Мой секрет — рост": Рыбакина объяснила, что помогло ей одержать разгромную победу на Уимблдоне

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина высказалась после уверенной победы над датчанкой Каролиной Возняцки на Уимблдоне, передает корреспондент NUR.KZ.

В третьем круге травяного турнира Большого шлема лучшая теннисистка страны разгромила соперницу со счетом 6:0, 6:1. Теннисистки провели на корте лишь 58 минут.

"Я играла сегодня действительно хорошо. Очень рада показать такое выступление, — скзаала Рыбакина в интервью на корте. — Каролина — тяжелая соперница, она очень опытна. Но я была сфокусирована от начала и до конца, а теперь жду следующий матч.
Сегодня было довольно ветрено, но такие условия подходят для моего стиля. Надеюсь, что и в следующем матче я буду играть так же. Это очень важное место для меня, и я рада возвращаться сюда. Спасибо всем за поддержку!"

Также у Рыбакиной спросили, в чем секрет ее подачи. Перед стартом Уимблдона казахстанка лидировала в мировом туре по числу эйсов в нынешнем сезоне (267).

"Конечно, мой секрет — рост (184 см — прим. ред.). Я довольно высокая, а это хорошо для подачи. Мы много работали с тренером над техникой и биомеханикой. Это дает мне больше силы. На траве я должна подавать именно так. Очень довольна тем, как это получалось сегодня", — сказала Рыбакина.

В четвертом круге Уимблдона первая ракетка Казахстана сыграет с россиянкой Анной Калинской.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2130189-moy-sekret-rost-rybakina-obyasnila-chto-pomoglo-ey-oderzhat-razgromnuyu-pobedu-na-uimbldone/

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