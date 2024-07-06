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Вторая ракетка Казахстана раскрыла секрет победы над лучшей теннисисткой мира на Уимблдоне

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Jacob King/PA Images via Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева прокомментировала свою победу над лучшей теннисисткой планеты Игой Швентек, сообщает NUR.KZ со ссылкой на The Tennis Letter.

Напомним, в субботу Путинцева встретилась с лидером мирового рейтинга WTA в рамках третьего круга Открытого чемпионата Великобритании. В трех сетах казахстанке удалось одержать сенсационную победу со счетом 3:6, 6:1, 6:2.

О своем успехе Юлия рассказала следующее:

"Это очень здорово. Я не знаю. Я была так сосредоточена на том, чтобы просто играть быстро и не давать ей времени. Это сработало, так что вот и все.
Во время игры я думала о том, что уже обыгрывала лучшую теннисистку в мире на траве. Думаю, так и должно быть".

В актуальном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Юлия Путинцева занимает 35-ю строчку, Ига Швентек возглавляет топ с 2022 года, на время она уступила первое место Арине Соболенко в сентябре прошлого года, однако потом вернула свои позиции после победы в итоговом турнире.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2130174-vtoraya-raketka-kazahstana-raskryla-sekret-pobedy-nad-luchshey-tennisistkoy-mira-na-uimbldone/

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