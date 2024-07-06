Вторая ракетка Казахстана раскрыла секрет победы над лучшей теннисисткой мира на Уимблдоне

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева прокомментировала свою победу над лучшей теннисисткой планеты Игой Швентек, сообщает NUR.KZ со ссылкой на The Tennis Letter.

Напомним, в субботу Путинцева встретилась с лидером мирового рейтинга WTA в рамках третьего круга Открытого чемпионата Великобритании. В трех сетах казахстанке удалось одержать сенсационную победу со счетом 3:6, 6:1, 6:2.

О своем успехе Юлия рассказала следующее:

"Это очень здорово. Я не знаю. Я была так сосредоточена на том, чтобы просто играть быстро и не давать ей времени. Это сработало, так что вот и все.

Во время игры я думала о том, что уже обыгрывала лучшую теннисистку в мире на траве. Думаю, так и должно быть".

В актуальном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Юлия Путинцева занимает 35-ю строчку, Ига Швентек возглавляет топ с 2022 года, на время она уступила первое место Арине Соболенко в сентябре прошлого года, однако потом вернула свои позиции после победы в итоговом турнире.

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