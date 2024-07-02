Действующая чемпионка сенсационно вылетела в первом круге Уимблдона

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2024 и не сможет защитить титул чемпионки, передает корреспондент NUR.KZ.

Шестая ракетка мира на старте основной сетки встретилась с испанкой Джессикой Бузас Манейро, которая занимает 83-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Вондроушова уступила в двух сетах со счетом 4:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 8 минут.

Победительница Уимблдона-2023 стала второй спортсменкой из топ-10 мирового рейтинга, которая вылетела на старте нынешнего розыгрыша. Ранее борьбу в первом круге завершила восьмая ракетка планеты китаянка Чжэн Циньвэнь.

Кроме того, третий номер рейтинга WTA Арина Соболенко снялась перед стартом Уимблдона. Белоруска пропускает единственный травяной турнир Большого шлема из-за травмы.

Напомним, лучшая теннисистка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина во вторник успешно стартовала на Уимблдоне-2024.

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