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Елена Рыбакина разгромила соперницу в первом матче на Уимблдоне

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала разгромную победу в первом туре Открытого чемпионата Великобритании по теннису, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанки выступила представительница Румынии Елена-Габриэла Русе (67-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации). Рыбакина одержала уверенную победу по ходу двух сетов с общим счетом 6:3, 6:1 по ходу встречи.

Матч длился один час и 10 минут, за это время четвертая ракетка мира из Казахстана успела реализовать пять брейк-поинтов из девяти попыток, допустила четыре двойных ошибки, а также три раза подала мяч навылет.

Во втором круге соперницей Рыбакиной будет 36-летняя немка Лаура Зигемунд, занимающая 72-ю позицию рейтинга WTA.

Напомним, что сегодня на турнире также стартует вторая ракетка страны Юлия Путинцева, ее оппонентом выступит немецкая спортсменка Анжелика Кербер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2127729-elena-rybakina-razgromila-sopernicu-v-pervom-matche-na-uimbldone/

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