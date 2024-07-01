Третья ракетка мира Арина Соболенко снялась с Уимблдона-2024

Белоруска Арина Соболенко не выступит на Уимблдоне-2024 из-за травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Матчи основной сетки травяного турнира Большого шлема стартовали в Великобритании 1 июля. Планировалось, что Соболенко в первом круге сыграет с американкой Эминой Бектас. После снятия третьей ракетки мира ее на правах "лаки-лузера" заменит россиянка Эрика Андреева.

"С разбитым сердцем сообщаю всем, что не смогу играть на Уимблдоне в этом году. Этот турнир многое значит для меня, и я обещаю, что в следующем году вернусь сильнее, чем когда-либо", — приводится заявление Соболенко.

На своем последнем турнире несколько дней назад белоруска снялась по ходу четвертьфинального матча с россиянкой Анной Калинской. Соболенко рассказала, что ее беспокоит травма плеча.

Третья ракетка мира приехала на корты Уимблдона и тренировалась перед стартом турнира. Однако она призналась, что не может играть без боли. Это первый случай в карьере Соболенко, когда теннисистка пропускает турнир Большого шлема из-за травмы.

В июне белоруска также заявила о том, что не выступит на Олимпиаде в Париже. Соболенко объясняла это решение сложным графиком и необходимостью позаботиться о здоровье.

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