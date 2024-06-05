Вторая ракетка мира сенсационно вылетела с "Ролан Гаррос"

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая вторую строчку в мировом рейтинге, сенсационно уступила в четвертьфинале французского турнира Большого шлема, передает корреспондент NUR.KZ.

В битве за полуфинал грунтового "Ролан Гаррос" Соболенко противостояла российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая 38-ю строчку в рейтинге WTA. Встреча продлилась три сета и завершилась победой 17-летней россиянки со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа и 29 минут.

Напомним, ранее Открытый чемпионат Франции покинула первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Лучшая теннисистка страны проиграла итальянке Жасмине Паолини.

Таким образом, Андреева, ставшая самой молодой теннисисткой в полуфиналах турниров Большого шлема, за путевку в финал сыграет с обидчицей Рыбакиной по четвертьфиналу.

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