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Лучший теннисист Казахстана не смог пробиться в финал последнего турнира перед "Ролан Гаррос"

Опубликовано:

Қазақстандық теннисші Александр Бублик
Қазақстандық теннисші Александр Бублик. Фото: ktf.kz

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик уступил в полуфинале грунтового турнира ATP 250 во французском Лионе, передает корреспондент NUR.KZ.

На соревнованиях спортсмен, занимающий 19-е место в мировом рейтинге, получил второй номер посева. За выход в финал он боролся с французем Джованни Мпетчи Перрикаром — 117-й ракеткой планеты.

Бублик уступил со счетом 4:6, 5:7. Матч продолжался 1 час 17 минут.

За время встречи казахстанец реализовал один из двух брейк-пойнтов, выполнил восемь эйсов и допустил столько же двойных ошибок.

Следующим стартом для Бублика станет "Ролан Гаррос" — единственный грунтовый турнир Большого шлема. Ранее стало известно, что в основную сетку этих соревнований через квалификацию пробился еще один казахстанец.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2106705-luchshiy-tennisist-kazahstana-ne-smog-probitsya-v-final-poslednego-turnira-pered-rolan-garros/

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