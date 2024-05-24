Казахстанский теннисист пробился в основную сетку "Ролан Гаррос" через квалификацию

Третья ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Михаил Кукушкин стал одним из победителей квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 135-ю позицию в мировом рейтинге, преодолел два круга квалификации и вышел в решающую стадию. Место в основной сетке "Ролан Гаррос" он оспаривал с итальянцем Франческо Маэстрелли — 206-й ракеткой планеты.

Кукушкин одержал победу со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3. Матч продолжался 2 часа 40 минут.

Пока неизвестно, с кем казахстанец сыграет в первом круге основной сетки "Ролан Гаррос". При этом лучший теннисист страны Александр Бублик получит в соперники по стартовой стадии как раз одного из победителей квалификации.

Также ранее своего первого оппонента узнал Александр Шевченко — вторая ракетка Казахстана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.