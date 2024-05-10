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Лучший теннисист Казахстана вылетел с престижного турнира после рекорда

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Mateo Villalba/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик проиграл стартовый матч на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий рекордное для себя 17-е место в мировом рейтинге, получил на соревнованиях 15-й номер посева. Это позволило ему автоматический пройти во второй круг в одиночном разряде.

Первым соперником Бублика на турнире стал португалец Нуну Боржеш — 53-я ракетка мира. Казахстанец уступил в двух сетах с итоговым счетом 4:6, 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. За это время Бублик реализовал три из пяти брейк-пойнтов, выполнил семь эйсов и допустил шесть двойных ошибок.

Ранее казахстанец успешно стартовал на "Мастерсе" в Риме в парном разряде. В дуэте с американцем Беном Шелтоном Бублик пробился во второй круг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2098424-luchshiy-tennisist-kazahstana-vyletel-s-prestizhnogo-turnira-posle-rekorda/

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