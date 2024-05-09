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Первая ракетка Казахстана пробился во второй круг "Мастерса" в Риме

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик одержал победу в первом круге турнира серии ATP 1000 в Риме (Италия), передает корреспондент NUR.KZ.

Лучший теннисист Казахстана в дуэте с американским теннисистом Беном Шелтоном провели матч против канадско-американской пары Феликс Оже-Альяссим и Фрэнсис Тиафо. Противостояние завершилось победой Бублика и его напарника. Итоговый счет в трех сетах - 6:1, 6:7, 10:7. Теннисисты провели на корте один час и 30 минут.

Таким образом, Бублик сыграет теперь во втором круге "тысячника" в Риме. В 1/8-й финала казахстанско-американский дуэт сыграет против победителя матча Остин Крайчек — Нил Скупски с парой Марсело Мело — Александр Зверев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2097941-pervaya-raketka-kazahstana-probilsya-vo-vtoroy-krug-mastersa-v-rime/

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