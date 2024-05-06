Казахстанец побил персональный рекорд в топе лучших теннисистов мира

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик занял рекордное для себя место в обновленном рейтинге ATP, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт ATP.

В обновленной версии топа Ассоциации теннисистов-профессионалов Бублик поднялся на одну позицию и теперь занимает 17-ю строчку рейтинга, обогнав россиянина Карена Хачанова.

26-летний казахстанец имеет в своем активе 2,055 рейтинговых очков, на 16-й позиции находится американец Томми Пол (2,300 баллов).

Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко опустился в рейтинге с 59-го на 60-е место.

Лидером топа ATP является представитель Сербии Новак Джокович, владеющий титулом лучшего теннисиста планеты, он набрал 9,900 очков, его ближайший преследователь – итальянец Янник Синнер (8,860), а замыкает тройку лидеров испанец Карлос Алькарас (7,345).

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