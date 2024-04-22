Елена Рыбакина узнала позицию в обновленном рейтинге WTA

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сохранила четвертую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации после победы на турнире WTA 500 в Штутгарте, передает NUR.KZ.

После победы в Германии в активе четвертой ракетки мира 6293 очка. Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться польская теннисистка Ига Швентек. Следом за ней располагается белоруска Арина Соболенко. Замыкает тройку лучших теннисисток планеты американка Коко Гауфф.

Другая казахстанка Юлия Путинцева остается на 50-м месте в рейтинге WTA.

Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина сместилась на две строчки вниз и теперь занимает 56-ю позицию.

Напомним, Елена Рыбакина одержала разгромную победу над Мартой Костюк в финальном матче турнира WTA 500.

Ранее, первая ракетка Казахстана поделилась дальнейшими планами после победы на турнире в немецком Штутгарте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.