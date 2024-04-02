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Арина Соболенко обратилась к болельщикам

Опубликовано:

Арина Соболенко
Арина Соболенко. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вторая ракетка мира в женском одиночном разряде Арина Соболенко в своих социальных сетях поблагодарила болельщиков за поддержку, передает NUR.KZ.

Белорусская теннисистка выложила Instagram-stories с обращением к своим фанатам.

«Хочу поблагодарить всех моих поклонников за вашу любовь и поддержку в это трудное время. Ваши добрые слова так много значат для меня, я ношу их с собой каждый день. Я вам очень за всё благодарна", - гласит заявление Соболенко.

Instagram-stories Арины Соболенко
Instagram-stories Арины Соболенко. Фото: instagram.com / aryna_sabalenka

Напомним, до старта турнира в Майами трагически погиб бывший возлюбленный Соболенко, известный хоккеист и тренер Константин Кольцов.

Вторая ракетка мира проиграла в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами, после матча она не смогла сдержать эмоций.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2077448-arina-sobolenko-obratilas-k-bolelschikam/

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