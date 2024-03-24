Арина Соболенко эмоционально отреагировала на поражение на турнире в США (видео)

Вторая ракетка мира в женском одиночном рейтинге белоруска Арина Соболенко проиграла в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами, после матча она не смогла сдержать эмоций, передает NUR.KZ.

На корте Соболенко встречалась с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой. Матч продлился три сета. Итоговый счет - 6:1, 4:6, 6:1 в пользу украинки. После поражения Арина Соболенко, еще находясь на корте разбила свою теннисную ракетку.

Напомним, до старта турнира в Майами трагически погиб бывший возлюбленный Соболенко, известный хоккеист и тренер Константин Кольцов.

Белорусская теннисистка не стала сниматься с соревнований и начала выступление на турнире с уверенной победы.

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