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Стала известна позиция Рыбакиной в обновленном рейтинге WTA

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Robert Prange/Getty Images

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина узнала свою позицию в обновленном рейтинге организации WTA, сообщает NUR.KZ.

Рыбакиной удалось сохранить место в четверке лучших теннисисток планеты, несмотря на снятие с четвертьфинала престижного турнира в Дубае в конце февраля. Это был последний выход казахстанки на корт.

Актуальный топ-5 рейтинга Женской теннисной ассоциации выглядит следующим образом:

1. Ига Швентек (Польша) – 10105 очков;

2. Арина Соболенко (Беларусь) – 8725;

3. Коко Гауфф (США) – 6975;

4. Елена Рыбакина (Казахстан) – 6848;

5. Джессика Пегула (США) – 5145.

Вторая ракетка страны Юлия Путинцева поднялась на одну строчку в рейтинге, теперь она занимает 79 строчку.

Напомним, что ранее в двадцатку сильнейших теннисистов мира вошел казахстанец Александр Бублик.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2064440-stala-izvestna-pozitsiya-rybakinoy-v-obnovlennom-reytinge-wta/

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