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Первая ракетка Казахстана вошел в топ-20 мирового рейтинга

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик в обновленном рейтинге мужской теннисной ассоциации поднялся на рекордную для себя 20-ю позицию, передает NUR.KZ.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах. Первая ракетка Казахстана Александр Бублик поднялся на три строчки, и теперь располагается на 20-м месте.

Александр Шевченко потерял четыре позиции и опустился на 51-ю. Михаил Кукушкин продолжает свое восхождение - теперь он занимает 140-е место. Денис Евсеев - 180-й, Бейбит Жукаев - 191-й.

В парном рейтинге Александр Недовесов вошел в ТОП-50 и занимает 45-е место.

Напомним, 2 марта Александр Бублик дошел до финала хардового турнира серии ATP-500, в котором уступил французу Уго Умберу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2064277-pervaya-raketka-kazahstana-voshel-v-top-20-mirovogo-reytinga/

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