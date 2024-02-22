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Елена Рыбакина снялась с турнира WTA 1000 в Дубае

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Kelly Defina/Getty Images

Первая ракетка в женском одиночном разряде Елена Рыбакина снялась с хардового турнира категории WTA 1000, который в эти дни проходит в ОАЭ из-за проблем со здоровьем, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.com.

Четвёртая ракетка мира снялась с соревнований в Дубае из-за заболевания ЖКТ. Сегодня, 22 февраля, спортсменка должна была встретиться в четвертьфинале с 26-й ракеткой мира представительницей Италии Ясмине Паолини, однако встреча не состоится.

Таким образом, Паолини вышла в полуфинал турнира в Дубае, где сыграет с победительницей противостояния Маркета Вондроушова (Чехия) — Сорана Кырстя (Румыния).

Напомним, в этом сезоне Рыбакина завоевала титул на турнирах в Брисбене (Австралия) и Абу-Даби (ОАЭ), а также уступила в 1/4 финала турнира в Аделаиде (Австралия) и в финале WTA-1000 в Дохе (Катар).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2062488-elena-rybakina-snyalas-s-turnira-wta-1000-v-dubae/

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