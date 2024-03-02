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Лучший теннисист Казахстана проиграл в финале престижного турнира на фоне скандала

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик: Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик уступил французу Уго Умберу в финале хардового турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ), передает NUR.KZ.

Соперники провели на корте 1 час 25 минут. Умбер выиграл в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. Он не допустил ни одной двойной ошибки, выполнил девять эйсов и реализовал два брейк-пойнта из шести.

Француз, посеянный на турнире под пятым номером, выиграл шестой титул ATP в карьере. При этом Умбер ни разу не уступал в финалах.

Бублик в решающем матче имел два брейк-пойнта и не смог их реализовать. Также казахстанец, посеянный под седьмым номером, семь раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок.

В активе Бублика осталось четыре титула ATP, еще семь раз он проигрывал в финалах. В решающий матч турнира в Дубае спортсмен попал после скандальной дисквалификации россиянина Андрея Рублева, после которой казахстанец жестко высказался о теннисных судьях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2064146-luchshiy-tennisist-kazahstana-proigral-v-finale-prestizhnogo-turnira-na-fone-skandala/

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