Скандалом завершился матч Бублика с пятой ракеткой мира из России (видео)

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик вышел в финал хардового турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ) из-за дисквалификации россиянина Андрея Рублева, передает NUR.KZ.

Соперники встретились в полуфинальной стадии и успели провести на корте 2 часа 30 минут. Два первых сета завершились на тай-брейках: первый выиграл Рублев (7:4), второй — Бублик (7:5).

В третьем сете со счетом 6:5 вел казахстанец, и после неудачи в 11-м гейме россиянин эмоционально обратился к линейному судье. Пятая ракетка мира, используя крик, предъявил претензии по поводу зафиксированного аута.

Внимание! Ниже опубликовано видео эпизода, на котором можно услышать оскорбительную лексику.

Линейный арбитр заявил, что понимает русский язык, а Рублев на нем его оскорбил. Теннисист отрицал, что говорил на русском, однако приглашенный супервайзер принял окончательное решение дисквалифицировать второго номера посева.

Бублик был недоволен таким вердиктом и призывал продолжить матч. Когда стало понятно, что победа присуждена казахстанцу, он отказался давать интервью на корте. В финале турнира в Дубае седьмой номер посева теперь сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и французом Уго Умбером.

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