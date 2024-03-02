"Мы можем отказаться от судей": Бублик эмоционально отреагировал на дисквалификацию в своем матче

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик прокомментировал дисквалификацию россиянина Андрея Рублева в их очном матче, передает NUR.KZ.

В пятницу спортсмены встретились в полуфинале хардового турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ). В третьем сете при счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу Бублика Рублева дисквалифицировали за оскорбление линейного судьи на русском языке. Пятая ракетка мира отрицал, что говорил на русском.

"У нас каждую неделю появляются доказательства того, что на турнирах с электронной фиксацией аутов таких проблем не возникает. Игроки ведь не сумасшедшие, это наша страсть. Мы живем этим, мечтаем играть на таких стадионах, а потом какой-то парень, который три года работает линейным судьей, выносит свои решения. Он может опоздать, поздние оповещения случаются постоянно, особенно на грунте. И затем мы получаем такую ситуацию.

Это ошибка Андрея? Возможно. Это ошибка супервайзера? Возможно. Но если бы мы убрали судью, то могли бы сохранить Андрея. Это важная мысль. Мы не можем убирать игроков, они должны быть здесь. Теннис есть благодаря нам — потому что мы в него играем. Не наоборот", — заявил Бублик на пресс-конференции.

Казахстанец еще на корте выразил несогласие с решением дисквалифицировать Рублева и был готов продолжать матч.

"Мы можем убрать любого судью, потому что есть система оповещения, при которой такая ситуация никогда не произошла бы. То, что случается со мной и другими ребятами, связано лишь с тем, что кто-то другой делает ошибку в важный момент, а ты из-за нее проигрываешь, хотя бился на корте три часа. И потом ты становишься плохим для медиа, которые я ненавижу, потому что там можно ежедневно видеть ошибочное мнение. В общем, нам нужно понять, что мы не можем убрать игроков, зато способны легко отказаться от судей. И это решило бы многие вопросы", — заключил Бублик.

В финале турнира в Дубае в субботу казахстанец сыграет с французем Уго Умбером.

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