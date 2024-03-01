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Определился соперник Бублика по финалу престижного турнира в ОАЭ

Опубликовано:

Французский теннисист Уго Умбер
Уго Умбер. Фото: RYAN LIM/AFP via Getty Images

Француз Уго Умбер одержал победу над четвертой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале хардовых соревнований категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ), передает NUR.KZ.

Соперники провели на корте 1 час 51 минуту. Умбер, занимающий 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, выиграл со счетом 7:5, 6:3. За время матча он не допустил ни одной двойной ошибки, выполнил четыре эйса и реализовал три брейк-пойнта. из девяти.

В финале турнира в Дубае Умбер в субботу встретится с Александром Бубликом. Первая ракетка Казахстана пробился в решающий матч после встречи с россиянином Андреем Рублевым, которая завершилась скандалом.

Умбер за карьеру выиграл пять титулов на уровне ATP, ни разу не уступив в финале. В активе Бублика четыре трофея.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2064083-opredelilsya-sopernik-bublika-po-finalu-prestizhnogo-turnira-v-oae/

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