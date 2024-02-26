Первая ракетка Казахстана ухудшил позиции в мировом рейтинге

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик потерял две места в рейтинге мужской теннисной ассоциации ATP и теперь занимает 23-ю позицию, передает NUR.KZ.

Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться серб Новак Джокович, следом за ним идет испанский теннисист Карлос Алькарас, топ-3 замыкает итальянец Янник Синнер.

Помимо Бублика, среди других казахстанцев также потеряли позиции Александр Шевченко, который сместился вниз на две отметки и теперь занимает 47-ю строчку, Михаил Кукушкин опустился со 163-го на 165-е место.

Лучший теннисист Казахстана в парах Александр Недовесов улучшил позицию на две строчки и теперь располагается на 49-м месте.

Ранее, стал известен обновленный список Женской теннисной ассоциации, в котором Елена Рыбакина сенсационно потеряла 154 позиции в парном разряде.

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