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30 лет независимости Казахстана

Первая ракетка Казахстана ухудшил позиции в мировом рейтинге

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик: Mark Brake/Getty Images

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик потерял две места в рейтинге мужской теннисной ассоциации ATP и теперь занимает 23-ю позицию, передает NUR.KZ.

Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться серб Новак Джокович, следом за ним идет испанский теннисист Карлос Алькарас, топ-3 замыкает итальянец Янник Синнер.

Помимо Бублика, среди других казахстанцев также потеряли позиции Александр Шевченко, который сместился вниз на две отметки и теперь занимает 47-ю строчку, Михаил Кукушкин опустился со 163-го на 165-е место.

Лучший теннисист Казахстана в парах Александр Недовесов улучшил позицию на две строчки и теперь располагается на 49-м месте.

Ранее, стал известен обновленный список Женской теннисной ассоциации, в котором Елена Рыбакина сенсационно потеряла 154 позиции в парном разряде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2062984-pervaya-raketka-kazahstana-uhudshil-pozitsii-v-mirovom-reytinge/

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