Елена Рыбакина потеряла позиции в мировом рейтинге в парном разряде

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный список рейтинга теннисисток в одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.

Лидером рейтинга в одиночном разряде осталась польская теннисистка Ига Швентек, следом за ней расположилась Арина Соболенко из Беларуси, замыкает тройку лучших американка Кори Гауфф.

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сохранила четвертую строчку в рейтинге WTA. В парном же разряде первая ракетка страны рухнула сразу на 154 позиции и теперь занимает 517-ю строчку.

Что касается других казахстанских теннисисток то, Юлия Путинцева потеряла в новом рейтинге три строчки и стала 80-й. Лучшая из парниц Казахстана Анна Данилина отыграла три позиции, заняв 44-е место.

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