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Жена экс-российского теннисиста, выступающего за Казахстан, высказалась о смене гражданства

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Шевченко и Анастасия Потапова
Александр Шевченко и Анастасия Потапова: instagram.com/anapotapovaa/

Жена второй ракетки Казахстана Александра Шевченко Анастасия Потапова прокомментировала возможность сменить гражданство вслед за мужем, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

В январе текущего года Шевченко официально стал представлять Казахстан на соревнованиях под эгидой ATP, ранее он выступал под флагом России. Сама Потапова также является теннисисткой и заявила, что не собирается менять российский паспорт.

"— Вы сказали, что не читаете новости. Но многие переживали, смените ли вы вслед за мужем гражданство.

— Мне ничего не предлагал никто, да и поздно уже это делать. Я не меняю ничего в своей команде и самой себе. Я выступаю так, как давно это делала. Я знаю, многие шутят, что Настя уйдет. Не переживайте — Настя не уйдет. Настя остается дома.

С мужем шутите на эту тему?

— Нет. Знаете, у нас у каждого свой выбор. На самом деле, об этом все знали уже давно — это не было новостью. Все начали писать, хотя год назад было уже известно. Это точно. Плюс Саша не жил в России с девяти лет. Он решил принять такое решение. Я абсолютно не лезу в его теннисные истории. Решения он принимает сам, а моя задача как жены — просто поддержать его в любом начинании и выборе. Это то, что я сделала. Он рад, и я рада", - рассказала спортсменка.

Напомним, что ранее Александр Шевченко потерпел неудачу на старте турнира ATP 250 в Дохе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2062490-zhena-eks-rossiyskogo-tennisista-vystupayuschego-za-kazahstan-vyskazalas-o-smene-grazhdanstva/

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