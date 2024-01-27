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30 лет независимости Казахстана

Россиянин из топ-50 лучших теннисистов мира заявил, что будет представлять Казахстан

Опубликовано:

Теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко: Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

Экс-российский теннисист Александр Шевченко в своих социальных сетях рассказал, что со следующей недели будет представлять Казахстан, передает NUR.KZ.

"Всем привет, просто хочу, чтобы все знали о том, что со следующей недели на корте я буду представлять Казахстан.

Я очень горжусь этим и не могу дождаться, когда выйду на корт и воплотить незабываемые моменты для себя и для страны", - написал Шевченко в своем Инстаграм в разделе сторис.

Скриншот сторис со страницы Александра Шевченко
Скриншот сторис со страницы Александра Шевченко: https://www.instagram.com/shevchenkoo_17/

23-летний спортсмен занимает 48-е место в рейтинге лучших теннисистов мира. Таким образом, он станет второй ракеткой Казахстана после Александра Бублика, который находится на 27-й строчке рейтинга ATP. В активе Шевченко три победы на турнирах серии «Челленджер» и один неудачный финал турнира ATP.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2057863-rossiyanin-iz-top-50-luchshih-tennisistov-mira-zayavil-chto-budet-predstavlyat-kazahstan/

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